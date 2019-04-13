2019-04-13T17:12:00+03:00
Общество

В Татарстане успешно прошла перезимовка озимых культур

Опасение Министерства сельского хозяйства и продовольствия республики не оправдались
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Несмотря на опасения Министерства сельского хозяйства и продовольствия Татарстана, перезимовка озимых культур в республике прошла успешно. Об этом сообщил глава ведомства Марат Ахметов на совещании в Доме Правительства региона.

Ахметов также напомним, что сейчас идет очень важное время для посевов озимых культур – подкормка. Так, на данный момент подкормлено порядка 50,2 тысяч гектаров озимых культур и 22 тысяч гектаров многолетних трав. Всего же подкормку посевов предстоит провести на площади более 1 миллиона 40,4 тысяч гектар.

ИСТОЧНИК KP.RU

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