Роспотребнадзор собирает жалобы на кафе и рестораны в Набережные Челнов
Звонки принимаются по телефонам (8552) 32 06 07 и 32 06 78 вплоть до 28 апреля
Роспотребнадзор собирает жалобы на кафе и рестораны в Набережные Челнов
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Роспотребнадзор Татарстана предложил жителям Набережных Челнов сообщать о нарушениях в кафе и ресторанах города. В частности, их филиал в татарском автограде запустил горячую линию по данному вопросу. Звонки принимаются по телефонам (8552) 32−06−07 и 32−06−78 вплоть до 28 апреля.
Также жалобы на заведения можно оставлять на горячей линии федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей. Их телефон - 8−800−555−49−43.
ИСТОЧНИК KP.RU