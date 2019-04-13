2019-04-13T15:52:19+03:00
Общество

Роспотребнадзор собирает жалобы на кафе и рестораны в Набережные Челнов

Звонки принимаются по телефонам (8552) 32 06 07 и 32 06 78 вплоть до 28 апреля
Алина ГАБДУЛИНА
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Роспотребнадзор собирает жалобы на кафе и рестораны в Набережные ЧелновРоспотребнадзор собирает жалобы на кафе и рестораны в Набережные Челнов
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Роспотребнадзор Татарстана предложил жителям Набережных Челнов сообщать о нарушениях в кафе и ресторанах города. В частности, их филиал в татарском автограде запустил горячую линию по данному вопросу. Звонки принимаются по телефонам (8552) 32−06−07 и 32−06−78 вплоть до 28 апреля.

Также жалобы на заведения можно оставлять на горячей линии федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей. Их телефон - 8−800−555−49−43.

ИСТОЧНИК KP.RU

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