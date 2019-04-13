Мэр Казани рассчитывает на регистрацию 21 тысячи самозанятых граждан в течении года

СЕГОДНЯ 14:57 2019-04-13T14:57:11+03:00

На данный момент их количество составляет всего 3 тысячи человек

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Если всего в Татарстана в 2019 году собираются легализовать 60 тысяч самозанятых граждан, то их число непосредственно в Казани должно составить не менее 21 тысячи. Об этом 13 апреля заявил мэр города Ильсур Метшин на совещании в кабинете министров Татарстана.

На данный момент количество официально самозанятых граждан в Казани составляет всего 3 тысячи. Увеличению этого числа должны способствовать специальная муниципальная программа поддержки самозанятых, мораторий на штрафы самозанятых со стороны админкомиссий, включение их в программу льготного финансирования и другие меры поддержки

ИСТОЧНИК KP.RU