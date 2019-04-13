В 2018 году доля малого и среднего бизнеса в экономике Казани составила 38,5%

СЕГОДНЯ 13:41 2019-04-13T13:41:26+03:00

Оборот малых и средних предприятий в прошлом году вырос на 29,3%, и составил 826,2 миллиардов рублей Фото: Валерий РОМАНОВ

Изменить размер текста: A A

Стало известно, что по итогам 2018 года доля малого и среднего бизнеса в экономике Казани составила 38,5%. Вместе с тем объем валового территориального продукта достиг 768,1 миллиардов рублей. Такие цифры привел мэр города Ильсур Метшин на совещании в кабинете министров.

Также градоначальник отметил, что оборот малых и средних предприятий в прошлом году вырос на 29,3%, и составил 826,2 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU