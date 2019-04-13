В 2018 году доля малого и среднего бизнеса в экономике Казани составила 38,5%
А объем валового территориального продукта - 768,1 миллиардов рублей
Оборот малых и средних предприятий в прошлом году вырос на 29,3%, и составил 826,2 миллиардов рублейФото: Валерий РОМАНОВ
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Стало известно, что по итогам 2018 года доля малого и среднего бизнеса в экономике Казани составила 38,5%. Вместе с тем объем валового территориального продукта достиг 768,1 миллиардов рублей. Такие цифры привел мэр города Ильсур Метшин на совещании в кабинете министров.
Также градоначальник отметил, что оборот малых и средних предприятий в прошлом году вырос на 29,3%, и составил 826,2 миллиардов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU