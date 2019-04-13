2019-04-13T12:51:40+03:00
Здоровье

В Казани 61-летнему мужчине пересадили донорское сердце

Операция прошла успешно, пациент уже выписан из больницы
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба Межрегионального клинико-диагностического центраФото: пресс-служба Межрегионального клинико-диагностического центра
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19 марта в Межрегиональном клинико-диагностическом центре (МКДЦ) Казани прошла операция по пересадке донорского сердца. Врачебное вмешательство потребовалось 61-летнему токарю из Зеленодольска Владимиру Иванову.

У мужчины прогрессировало заболевание сердца, и трансплантация органа стала для него единственным вариантом продолжить полноценную жизнь. После операции пациенту предстоят периодические обследования у специалистов МКДЦ и постоянный прием препаратов для поддержания нормальной работы сердца. В пятницу, 12 апреля, Владимир был выписан из больницы.

Известно, что токарь из Зеленодольска стал вторым обладателем донорского сердца в Татарстане в 2019 году и седьмым за всю историю проведения данного вида операций в республике.

- После операции первое ощущение, что со мной вообще ничего не делали. Так мне легко было. Сейчас спокойно хожу, не задыхаясь. Но теперь я буду себя беречь. Целый год ничего не буду делать, а потом уже потихоньку начну работать, чтобы совсем не облениться, - приводит слова Владимира пресс-служба Межрегионального клинико-диагностического центра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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