Врачи Нижнекамска заменили тазобедренный сустав 102-летнему пациенту

СЕГОДНЯ 11:41 2019-04-13T11:57:20+03:00

Сейчас долгожитель переведён на стационарное лечение в травматологическое отделение больницы

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Врачи-травматологи Нижнекамска успешно провели уникальную операцию. В центральной больнице города 102-летнему пациенту был заменен тазобедренный сустав.

Николай Палканов поступил в травматологическое отделение после того, как упал и сломал тазобедренный сустав. Высокотехнологичную часовую операцию ему провёл врач травматолог-ортопед, заведующий травматологическим отделением нижнекамской больницы Виктор Сизинцев.

Отмечается, что, несмотря на возраст, мужчина отлично перенёс операцию, и в скором времени вновь сможет ходить. Сейчас же пациент находится на стационарном лечении в травматологическое отделение. Рядом с ним дежурит дочь.

- Николай Егорович, несмотря на свой возраст, ведёт активный образ жизни, каждое утро делает зарядку, не курит и вообще не употребляет спиртные напитки. Дети подарили ему уже 7 внуков и 7 правнуков, - сообщает пресс-служба мэрии Нижнекамска.

ИСТОЧНИК KP.RU