Стало известно, сколько в 2018 году заработали депутаты Госдумы от Татарстана

СЕГОДНЯ 10:30 2019-04-13T11:15:18+03:00

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На официальном сайте нижней палаты парламента появилась информация о доходах депутатов. Так, самым богатым представителем Татарстана в 2018 году стал Айрат Хайруллин, заработавший 158,8 миллионов рублей.

На втором месте находится Ирек Богуславский с доходом в 16,5 миллионов рублей. На третьем — Альфия Когогина — 11,4 миллионов. После, Ринат Хайров - 9,2 миллиона, Фатих Сибагатуллин - 5,7 миллионов, Айрат Фаррахов - 5,6 миллионов, Мурад Гадыльшин - 5,1 миллион, Ирек Зиннуров - 5 миллионов и Равиль Хуснуллин - 4,9 миллиона рублей.

По 4,8 миллионов рублей заработали Ильдар Гильмутдинов, Марат Бариев и Иршат Минкин. Меньше всех заработал Борис Менделевич — 1 миллион рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU