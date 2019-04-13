2019-04-13T11:15:18+03:00
Экономика

Стало известно, сколько в 2018 году заработали депутаты Госдумы от Татарстана

Самый высокий доход оказался у Айрата Хайруллина – 158,8 миллионов рублей
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Меньше всех заработал Борис Менделевич — 1 миллион рублейМеньше всех заработал Борис Менделевич — 1 миллион рублейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

На официальном сайте нижней палаты парламента появилась информация о доходах депутатов. Так, самым богатым представителем Татарстана в 2018 году стал Айрат Хайруллин, заработавший 158,8 миллионов рублей.

На втором месте находится Ирек Богуславский с доходом в 16,5 миллионов рублей. На третьем — Альфия Когогина — 11,4 миллионов. После, Ринат Хайров - 9,2 миллиона, Фатих Сибагатуллин - 5,7 миллионов, Айрат Фаррахов - 5,6 миллионов, Мурад Гадыльшин - 5,1 миллион, Ирек Зиннуров - 5 миллионов и Равиль Хуснуллин - 4,9 миллиона рублей.

По 4,8 миллионов рублей заработали Ильдар Гильмутдинов, Марат Бариев и Иршат Минкин. Меньше всех заработал Борис Менделевич — 1 миллион рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Врачи Нижнекамска заменили тазобедренный сустав 102-летнему пациенту
На выходных в Казани похолодает
На сегодняшний день в Набережных Челнах зарегистрировано 1025 самозанятых граждан
Жители Татарстана стали активно подписывать петицию с требованием перевести время на один час вперед
В субботу в Чебоксарах пройдет ярмарка-раздача бездомных собак
Трое мужчин устроили массовую драку в центре Ульяновска, а затем набросились на полицейского
«Ростелеком» обеспечил бесперебойную работу системы видеонаблюдения на досрочном ЕГЭ-2019
В Чебоксарах мужчина хотел ограбить сотрудниц кафе, но был застигнут врасплох администратором
Исполком Казани продаст дом жены богослова Шигабутдина Марджани за 1,8 миллиона рублей рублей
Пила водку с подругами прямо в парке: В Ульяновске 13-летняя школьница попала в больницу, перебрав со спиртным
За последние четыре года объем бюджета Татарстана увеличился на 100 миллиардов рублей
В Казани решили обновить воду в Черном озере
Житель Чувашии подарил "знакомому" более 100 тысяч рублей пытаясь выгодно купить валюту
Расследованием зверзкого избиения подростка займутся следователи Татарстана
"Ак Барсу" приписывают интерес к двум канадцам из "Барыса"
Прокуратура требует передать дело о нападении на подростка в СУ СКР Татарстана
Жители Казани называли своих детей Маруся, Тереза и Фидель
Мэрия Чебоксар требует снести аттракционы в "Лакреевском лесу"