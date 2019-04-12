На сегодняшний день в Набережных Челнах зарегистрировано 1025 самозанятых граждан
По данным на 1 января текущего года их было всего 115
В Татарстане в общем сейчас зарегистрировано порядка 8 тысяч самозанятых людейФото: Олег ЗОЛОТО
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На сегодняшний день в Набережных Челнах зарегистрировано 1025 самозанятых граждан. И это при том, что по данным на 1 января текущего года их было всего 115. Такие цифры на встрече с журналистами назвал мэр татарстанского автограда Наиль Магдеев.
По словам бизнес-омбудсмена республики Тимура Нагуманова, 2019 год будет отдан работе с сомнениями, касающимися сферы самозанятых, которые мучают бизнесменов.
Известно, что на данный момент в Татарстане в общем зарегистрировано порядка 8 тысяч самозанятых людей.
ИСТОЧНИК KP.RU