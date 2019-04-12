2019-04-12T18:41:09+03:00
Общество

На сегодняшний день в Набережных Челнах зарегистрировано 1025 самозанятых граждан

По данным на 1 января текущего года их было всего 115
Алина ГАБДУЛИНА
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В Татарстане в общем сейчас зарегистрировано порядка 8 тысяч самозанятых людейВ Татарстане в общем сейчас зарегистрировано порядка 8 тысяч самозанятых людейФото: Олег ЗОЛОТО
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На сегодняшний день в Набережных Челнах зарегистрировано 1025 самозанятых граждан. И это при том, что по данным на 1 января текущего года их было всего 115. Такие цифры на встрече с журналистами назвал мэр татарстанского автограда Наиль Магдеев.

По словам бизнес-омбудсмена республики Тимура Нагуманова, 2019 год будет отдан работе с сомнениями, касающимися сферы самозанятых, которые мучают бизнесменов.

Известно, что на данный момент в Татарстане в общем зарегистрировано порядка 8 тысяч самозанятых людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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