В субботу в Чебоксарах пройдет ярмарка-раздача бездомных собак
Мероприятие будет проходить на третьем этаже торгового центра на улице Калинина с 12 до 18 часов
Все животные здоровы и привитыФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В субботу, 13 апреля, в Чебоксарах состоится ярмарка-раздача щенков и собак дворянских пород. Мероприятие будет проходить в торговом центре по адресу улица Калинина, 105а с 12 до 18 часов. Вход на ярмарку будет свободным.
Все животные здоровы и привиты. Организаторы мероприятия просят всех желающих приобрести четвероногого друга взять с собой паспорта. Кроме того жители города смогут помочь собакам, если принесут им поводки, ошейники, влажные и сухие корма, консервы и крупы, ветпрепараты, или одноразовые пеленки.
ИСТОЧНИК KP.RU