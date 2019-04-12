2019-04-12T17:04:35+03:00
Общество

«Ростелеком» обеспечил бесперебойную работу системы видеонаблюдения на досрочном ЕГЭ-2019

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Фото: Ростелеком.Фото: Ростелеком.
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Система видеонаблюдения «Ростелекома» обеспечила бесперебойную онлайн-трансляцию досрочного единого государственного экзамена (ЕГЭ-2019), который прошел с 20 марта по 10 апреля 2019 года во всех субъектах Российской Федерации, кроме Чукотского автономного округа. В ходе проведения досрочного ЕГЭв 321экзаменационном пунктев 84 субъектах РФ было задействовано12 643 камеры, охватонлайн-видеонаблюдением составил почти 96% аудиторий. Всего система видеонаблюдения осуществила595 854 часа трансляций с видеокамер.Система отработала без сбоев и полностью готова к работе в основной период.

Трансляция сигнала в течение всего периода досрочного этапа ЕГЭ велась на порталевидеонаблюдения www.smotriege.ru. Контроль за проведением государственной аттестации осуществляли 1 463онлайн-наблюдателя, 764 федеральных общественных наблюдателей, а также 18 федеральных экспертов.

Для полноценной поддержки пользователей портала «Ростелеком» организовалбесплатную горячую линию по интеллектуальному номеру в формате 8-800. Специалисты «Ростелекома» также осуществляли мониторинг функционирования программного обеспечения, техническую поддержку портала и его защиту от DDOS-атак мощностью вредоносной нагрузки до 40 Гбит/с.В ходе досрочного периода проведения экзаменов DDOS-атаки не зафиксированы.

«Видеонаблюдение давно стало неотъемлемой частью нашей жизни. Не исключение и такой важный этап для каждого выпускника школы, как единый государственный экзамен. За шесть лет, которые “Ростелеком” проводит проект по видеонаблюдению за ЕГЭ, мы значительно усовершенствовали как саму систему, так и защиту от хакерских и вирусных атак. Тысячи наших специалистов следят за тем, чтобы все системы работали бесперебойно. Наши умные камеры — гарантия того, что все выпускники получат равные шансы набрать максимальное количество баллов, а процесс сдачи и проверки ЕГЭ будет максимально прозрачным и объективным», — отметил вице-президент «Ростелекома» по цифровым платформам Максут Шадаев.

Общее время трансляции на портале www.smotriege.ruв период проведения экзаменов с 20 марта по 20 сентября 2019 года составит 30 дней, в оставшееся время портал будет работать в режиме отображения архивных данных. Одновременно с порталом смогут работать не менее 15 тыс. пользователей.

В работе над проектом принимают участие более 5 тыс. сотрудников«Ростелекома», организовано 2 тыс. мобильных бригад.

Вдосрочном периоде ЕГЭ-2019 приняли участие более 35 тыс. человек.В основной периодЕГЭ-2019, которыйпройдет с 27 мая по 1 июля, экзамены сдадут около 724 тыс. человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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