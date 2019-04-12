Пила водку с подругами прямо в парке: В Ульяновске 13-летняя школьница попала в больницу, перебрав со спиртным
Инцидент произошел накануне в Ульяновске. На территории парка "Залесный" обнаружили 13-летнюю девочку. Она была пьяна. По данным ulpressa.ru, девочка учится в одной из школ Западного района города.
Сообщается, что в злополучный вечер школьница пила водку в парке вместе с подругами-сверстницами. В итоге ей стало плохо и девочку доставили в больницу. Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют, сколько девушек участвовали в посиделках в парке и в каких школах они обучаются.
-Сотрудники полиции будут выяснять, где было приобретено спиртное, кто распивал напитки вместе с ней. Так же будет рассматриваться вопрос о привлечении родителей к административной ответственности, ну, а прокуратура города проводит проверку в действиях должностных лиц органов и учреждений системы профилактики, - рассказала старший помощник прокурора города Светлана Бизина.
ИСТОЧНИК KP.RU