2019-04-12T16:07:16+03:00
Общество

Пила водку с подругами прямо в парке: В Ульяновске 13-летняя школьница попала в больницу, перебрав со спиртным

Сейчас выясняется, сколько девушек было в компании и в каких школах они учатся
Владимир КРУПСКИЙ
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Сколько именно девушек участвовали в посиделках - пока не ясно.Сколько именно девушек участвовали в посиделках - пока не ясно.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Инцидент произошел накануне в Ульяновске. На территории парка "Залесный" обнаружили 13-летнюю девочку. Она была пьяна. По данным ulpressa.ru, девочка учится в одной из школ Западного района города.

Сообщается, что в злополучный вечер школьница пила водку в парке вместе с подругами-сверстницами. В итоге ей стало плохо и девочку доставили в больницу. Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют, сколько девушек участвовали в посиделках в парке и в каких школах они обучаются.

-Сотрудники полиции будут выяснять, где было приобретено спиртное, кто распивал напитки вместе с ней. Так же будет рассматриваться вопрос о привлечении родителей к административной ответственности, ну, а прокуратура города проводит проверку в действиях должностных лиц органов и учреждений системы профилактики, - рассказала старший помощник прокурора города Светлана Бизина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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