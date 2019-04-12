2019-04-12T17:26:59+03:00
Происшествия

Трое мужчин устроили массовую драку в центре Ульяновска, а затем набросились на полицейского

Всех троих задержали, им грозит лишение свободы
Владимир КРУПСКИЙ
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Дебоширов задержали.Дебоширов задержали.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Вечером 10 апреля очевидцы, проходившие мимо дома №17 по улице Карла Маркса увидели, как трое мужчин устроили драку. Свидетели инцидента сразу же вызвали полицейских.

- Мужчины находились в нетрезвом состоянии, толкали и оскорбляли друг друга, выходили на проезжую часть дороги, затрудняя движение. На законные требования сотрудников полиции о прекращении конфликта, нарушители никак не отреагировали, продолжив совершать свои действия, высказываясь нецензурной бранью в адрес полицейских, - рассказали в пресс-службе ульяновской полиции.

В итоге всех троих задержали и доставили в отделение полиции. Впрочем, мужчины не унимались. Так, один из них оказал сопротивление полицейскому и нанес два удара рукой по лицу.

В настоящее время в отношении всех троих доставленных составлены административные протоколы. Им грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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