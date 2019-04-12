2019-04-12T19:41:31+03:00
Общество

На выходных в Казани похолодает

Синоптики прогнозируют дожди, туман и не выше 9 градусов тепла
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
В город будет дождливо.В город будет дождливо.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
Изменить размер текста:

После ясных и солнечных дней в Казань придет незначительное похолодание. Так, 13 апреля, по данным синоптиков, в столице Татарстана будет облачно с прояснениями, пройдут дожди. Будет дуть северо-восточный умеренный ветер.

В ночь на субботу, 13 апреля, температура в Казани составит 3-5 градусов тепла. Днем станет немного теплее – воздух прогреется до 7-9 градусов выше нуля.

В целом по Татарстану температура в ночь на субботу составит 1-6 градусов тепла, днем – 5-10, на юго-востоке до 15 градусов выше нуля. Ночью и утром 13 апреля местами на территории республики ожидается туман.

В воскресенье, 14 апреля, в республике ожидается переменная облачность. Ночью местами пройдет дождь и даже мокрый снег. Днем без осадков. Ночью столбики термометров могут опуститься до отметки в 3 градуса мороза. Днем - до 8 градусов со знаком "плюс".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На сегодняшний день в Набережных Челнах зарегистрировано 1025 самозанятых граждан
Жители Татарстана стали активно подписывать петицию с требованием перевести время на один час вперед
В субботу в Чебоксарах пройдет ярмарка-раздача бездомных собак
Трое мужчин устроили массовую драку в центре Ульяновска, а затем набросились на полицейского
«Ростелеком» обеспечил бесперебойную работу системы видеонаблюдения на досрочном ЕГЭ-2019
В Чебоксарах мужчина хотел ограбить сотрудниц кафе, но был застигнут врасплох администратором
Исполком Казани продаст дом жены богослова Шигабутдина Марджани за 1,8 миллиона рублей рублей
Пила водку с подругами прямо в парке: В Ульяновске 13-летняя школьница попала в больницу, перебрав со спиртным
За последние четыре года объем бюджета Татарстана увеличился на 100 миллиардов рублей
В Казани решили обновить воду в Черном озере
Житель Чувашии подарил "знакомому" более 100 тысяч рублей пытаясь выгодно купить валюту
Расследованием зверзкого избиения подростка займутся следователи Татарстана
"Ак Барсу" приписывают интерес к двум канадцам из "Барыса"
Прокуратура требует передать дело о нападении на подростка в СУ СКР Татарстана
Жители Казани называли своих детей Маруся, Тереза и Фидель
Мэрия Чебоксар требует снести аттракционы в "Лакреевском лесу"