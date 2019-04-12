На выходных в Казани похолодает

СЕГОДНЯ 19:41 2019-04-12T19:41:31+03:00

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После ясных и солнечных дней в Казань придет незначительное похолодание. Так, 13 апреля, по данным синоптиков, в столице Татарстана будет облачно с прояснениями, пройдут дожди. Будет дуть северо-восточный умеренный ветер.

В ночь на субботу, 13 апреля, температура в Казани составит 3-5 градусов тепла. Днем станет немного теплее – воздух прогреется до 7-9 градусов выше нуля.

В целом по Татарстану температура в ночь на субботу составит 1-6 градусов тепла, днем – 5-10, на юго-востоке до 15 градусов выше нуля. Ночью и утром 13 апреля местами на территории республики ожидается туман.

В воскресенье, 14 апреля, в республике ожидается переменная облачность. Ночью местами пройдет дождь и даже мокрый снег. Днем без осадков. Ночью столбики термометров могут опуститься до отметки в 3 градуса мороза. Днем - до 8 градусов со знаком "плюс".

ИСТОЧНИК KP.RU