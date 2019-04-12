За последние четыре года объем бюджета Татарстана увеличился на 100 миллиардов рублей
В 2018 году налоговые и неналоговые доходы республики составили порядка 235,3 миллиарда рублей
В 2018 году более 44 миллиардов рублей поступило из федерального бюджета и «иных источников»Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Стало известно, что за последние четыре года объем бюджета Татарстана вырос на 100 миллиардов рублей. Такое заявление сделал председатель Комитета по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин на заседании коллегиального органа.
В частности, в 2018 году налоговые и неналоговые доходы республиканского бюджета составили 235,3 миллиардов рублей, а еще более 44 миллиардов поступило из федерального бюджета и «иных источников». Вместе с тем, расходы составили 274,7 миллиардов рублей. Такие цифры приводит пресс-служба Госсовета Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU