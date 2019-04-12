Житель Чувашии подарил "знакомому" более 100 тысяч рублей пытаясь выгодно купить валюту
Только после он понял, что со страницы его товарища в соцсетях писал мошенник
Потерпевший не увидел подвоха и сразу перевел деньги.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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В полицию обратился 35-летний житель Чебоксар. Он рассказал, что потерял крупную сумму денег, попавшись на уловку мошенника.
По словам заявителя, в соцсетях ему пришло сообщение от пользователя с именем его хорошего знакомого. Его "товарищ" предлагал выгодно обменять рубли на иностранную валюту. В итоге мужчина посчитал предложение выгодным и перевел "знакомому" 102 тысячи рублей на указанные банковские реквизиты.
После получения денежных средств собеседник перестал отвечать на сообщения. Только после этого потерпевший понял, что писал ему не знакомый, а мошенник.
ИСТОЧНИК KP.RU