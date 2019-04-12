Житель Чувашии подарил "знакомому" более 100 тысяч рублей пытаясь выгодно купить валюту

СЕГОДНЯ 15:02 2019-04-12T15:02:18+03:00

Только после он понял, что со страницы его товарища в соцсетях писал мошенник

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В полицию обратился 35-летний житель Чебоксар. Он рассказал, что потерял крупную сумму денег, попавшись на уловку мошенника.

По словам заявителя, в соцсетях ему пришло сообщение от пользователя с именем его хорошего знакомого. Его "товарищ" предлагал выгодно обменять рубли на иностранную валюту. В итоге мужчина посчитал предложение выгодным и перевел "знакомому" 102 тысячи рублей на указанные банковские реквизиты.

После получения денежных средств собеседник перестал отвечать на сообщения. Только после этого потерпевший понял, что писал ему не знакомый, а мошенник.

ИСТОЧНИК KP.RU