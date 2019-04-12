В Чебоксарах мужчина хотел ограбить сотрудниц кафе, но был застигнут врасплох администратором
В среду, 10 апреля, в Чебоксарах администратором кафе на Московском проспекте была сорвана кража денег и украшений работниц заведения. Ранее сулимый мужчина проник в подсобное помещение кафе с запасного выхода и планировал обокрасть его сотрудниц.
В самый неподходящий для злоумышленника момент в помещение вошла администратор. Тогда мужчина бросил сумки и принялся бежать, куда глаза глядят. Сотрудники кафе вызвали сотрудников полиции. На место стражи порядка оперативно установили приметы предполагаемого преступника.
- Был объявлен План «Квадрат», и подозреваемый был обнаружен сотрудниками патрульно-постовой службы полиции УМВД России по г.Чебоксары старшим лейтенантом полиции Владимиром Ивановым и старшим сержантом полиции Николаем Чеченешкиным в пятистах метрах от кафе, на улице Красина, - сообщает пресс-служба МВД по Чувашии.
Выяснилось, что мужчина ранее уже был неоднократно судим за кражи. Он сразу признал свою вину.
ИСТОЧНИК KP.RU