В Чебоксарах мужчина хотел ограбить сотрудниц кафе, но был застигнут врасплох администратором

СЕГОДНЯ 16:40 2019-04-12T16:40:22+03:00

После задержания сотрудниками полиции он сразу признал свою вину Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Тогда он бросил все, что хотел унести с собой и принялся бежать

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В среду, 10 апреля, в Чебоксарах администратором кафе на Московском проспекте была сорвана кража денег и украшений работниц заведения. Ранее сулимый мужчина проник в подсобное помещение кафе с запасного выхода и планировал обокрасть его сотрудниц.

В самый неподходящий для злоумышленника момент в помещение вошла администратор. Тогда мужчина бросил сумки и принялся бежать, куда глаза глядят. Сотрудники кафе вызвали сотрудников полиции. На место стражи порядка оперативно установили приметы предполагаемого преступника.

- Был объявлен План «Квадрат», и подозреваемый был обнаружен сотрудниками патрульно-постовой службы полиции УМВД России по г.Чебоксары старшим лейтенантом полиции Владимиром Ивановым и старшим сержантом полиции Николаем Чеченешкиным в пятистах метрах от кафе, на улице Красина, - сообщает пресс-служба МВД по Чувашии.

Выяснилось, что мужчина ранее уже был неоднократно судим за кражи. Он сразу признал свою вину.

ИСТОЧНИК KP.RU