В Казани решили обновить воду в Черном озере

СЕГОДНЯ 15:25 2019-04-12T15:25:54+03:00

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В Казани в парке «Черное озеро» идет подготовка к летнему сезону. В частности, началась откачка воды из озера, залить новую планируется в конце мая.

Напомним, что зимой в парке был залит каток. Сейчас «Черное озеро» готовят к летнему сезону. Как рассказали в пресс-службе Дирекции парков и скверов, идет расчистка территории, убираются бортики от катка и выкачивается вода. Чистить дно озера не планируется, а вот мусор с поверхности водоема предполагается убирать летом регулярно.

- На постоянной основе озеро появится ближе к концу мая, - уточнили в дирекции и добавили, что глубина водоема составит 1,5 метра.

В пресс-службе Дирекции парков и скверов также рассказали, что населять озеро новыми обитателями не предполагается.

ИСТОЧНИК KP.RU