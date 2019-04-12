"Ак Барсу" приписывают интерес к двум канадцам из "Барыса"

СЕГОДНЯ 14:30 2019-04-12T14:30:31+03:00

Мэттью Фрэттин и Патрис Кормье могут переехать из Казахстана в Казахстан

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Руководство казанского "Ак Барса" еще не определилось с новым главным тренером, который придет на смену решившему покинуть столицу Татарстана Зинэтуле Билялетдинову, но уже начинает задумываться о формировании состава на предстоящий сезон.

Так, некоторые СМИ уже приписывают казанскому клубу интерес к двум нападающим "Барыса" - Мэттью Фрэттину и Патрису Кормье. Контракты канадских нападающих действуют до конца апреля, после чего они могут присоединиться к "барсам".

28-летний Кормье в минувшем сезоне провел 67 матчей за "Барыс", отметившись 19 голами и 25 результативными передачами. 31-летний Фрэттин отыграл в минувшем сезоне КХЛ 63 матча, в которых забил 26 голов и отдал 24 результативные передачи.

ИСТОЧНИК KP.RU