Исполком Казани продаст дом жены богослова Шигабутдина Марджани за 1,8 миллиона рублей рублей

СЕГОДНЯ 16:28 2019-04-12T16:28:30+03:00

Во время торгов здание будет поделено на четыре лота Фото: Валерий РОМАНОВ

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Исполком Казани выставит на торги объект культурного наследия «Дом Б.- Ф.Я. Багаутдиновой — Б.- Х.Ш. Апанаевой». Известно, что двухэтажное здание в Старо-Татарской слободе будет поделено на четыре лота.

В частности, на первом этаже пространства площадью 33 и 39,2 квадратных метров выставят с начальными ценами 348 и 414 тысяч рублей соответственно. А два помещения на втором этаже — 63 и 44,2 квадратных метра за 605 и 425 тысяч рублей. В общем, дом будет отдан за 1,8 миллиона рублей. Торги состоятся 17 мая.

Известно, что дом был построен в 1873 году и принадлежал жене татарского богослова Шигабутдина Марджани Бибинагиме Апанаевой.

ИСТОЧНИК KP.RU