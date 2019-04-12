Жители Казани называли своих детей Маруся, Тереза и Фидель

СЕГОДНЯ 13:52 2019-04-12T13:52:37+03:00

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За прошедшую неделю, с 1 по 7 апреля, в Казани на свет появился 401 малыш. Причем, на сей раз девочки рождались чаще мальчиков. Правда, преимущество не велико. Так, за неделю на свет появились 205 девочек и 196 мальчиков.

Возраст самой юной мамы – 17 лет, самого юного отца – 21 год. Возраст самой зрелой мамы – 46 лет, самого зрелого отца – 57 лет. Минимальный вес ребенка при рождении составил 990 граммов, а максимальный – 4656 граммов.

Самыми популярными среди детских имен этой недели стали: Малика, Ева, Матвей, Артем, Амелия, Амир, Артур, Азалия, Ясмина. Самые редкие имена, которыми родители назвали своих малышей: Янина, Каюм, Маруся, Ирада, Евсей, Далия, Каролина, Алим, Тереза, Леона, Фидель.

ИСТОЧНИК KP.RU