2019-04-12T14:46:34+03:00
Происшествия

Расследованием зверзкого избиения подростка займутся следователи Татарстана

Уголовное дело передано в СУ СКР республики
Лика ИСАЕВА
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Момент нападенияМомент нападенияФото: принтскрин видео.
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Пресс-служба СУ СКР Татарстана сообщила, что уголовное дело по статье "Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести" по факту избиения группой подростков ровесника передано для дальнейшего расследования в ведомство.

Напомним, что 5 апреля группа подростков жестоко избила молодого человека. Видео нападения попало в соцсети.

Потерпевший - школьник в возрасте 16-ти лет. Среди нападавших на него молодые люди в возрасте от 15-ти до 19-ти лет.

После избиения подросток попал в больницу с ушибами и сотрясением головного мозга. Сейчас он уже выписан.

- В ближайшее время будут проведены допросы подростка, нападавших и свидетелей, очные ставки, судебно-медицинская экспертиза, а также ряд других необходимых следственных действий, - сообщили в СУ СКР Татарстана. - Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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