2019-04-12T14:10:13+03:00
Происшествия

Прокуратура требует передать дело о нападении на подростка в СУ СКР Татарстана

Среди нападавших - подростки 15-ти и 16-ти лет
Лика ИСАЕВА
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Сцена избиенияСцена избиенияФото: принтскрин видео.
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Избиением 17-летнего молодого человека возле школы №174 (ранее сообщалось, что возле школы №171) заинтересовались в прокуратуре Татарстана. Непосредственную проверку проводит надзорный орган Советского района Казани, где и произошло нападение.

Как выяснилось, среди нападавших - подростки 15-ти и 16-ти лет. Личности семерых - активных участников избиения, установлены. Пятеро из них- подростки, 2003 года рождения.

- В ходе прокурорской проверки надзорное ведомство даст правовую оценку действиям должностных лиц органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних, - сообщили в пресс-службе прокуратуры.Если найдутся основания, то виновные будут подвергнуты мерам прокурорского реагирования.

В ближайшее время прокуратура инициирует изъятие из отдела полиции ранее возбужденного по данному факту уголовного дела и передачу его в следственный комитет для дальнейшего расследования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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