2019-04-12T18:13:20+03:00
Общество

Жители Татарстана стали активно подписывать петицию с требованием перевести время на один час вперед

Автор обращение адресовал его Государственному Совету республики
Алина ГАБДУЛИНА
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Автор петиции заметила, что эта уникальная республика, находящаяся в широтах с ограниченным доступом естественных источников светаАвтор петиции заметила, что эта уникальная республика, находящаяся в широтах с ограниченным доступом естественных источников светаФото: Анатолий ЖДАНОВ
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В интернете появилась петиция с требованием перевести время в Татарстане на один час вперед. Автор обращения, Ксения Зарипова, заметила, что эта уникальная республика, находящаяся в широтах с ограниченным доступом естественных источников света. В связи с этим, каждая дополнительная минута дневного света в жизни человека на вес золота.

- Абсурдность ситуации подкрепляется тем, что в реальности смещение времени на час вперед приведет к экономии потребления электроэнергии на искусственное освещение до 10%, что, несомненно, благоприятно отразится на экологии. Повысится туристический поток в Казань и очень надеемся на то, что инициатива благоприятно повлияет на здоровье людей, - пишет женщина.

Свою просьбу Ксения адресовала Государственному Совету Татарстана. Петицию стали активно поддерживать и другие жители республики. Так, за 2 дня ее подписали уже 483 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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