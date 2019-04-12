Жители Татарстана стали активно подписывать петицию с требованием перевести время на один час вперед

СЕГОДНЯ 18:13 2019-04-12T18:13:20+03:00

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В интернете появилась петиция с требованием перевести время в Татарстане на один час вперед. Автор обращения, Ксения Зарипова, заметила, что эта уникальная республика, находящаяся в широтах с ограниченным доступом естественных источников света. В связи с этим, каждая дополнительная минута дневного света в жизни человека на вес золота.

- Абсурдность ситуации подкрепляется тем, что в реальности смещение времени на час вперед приведет к экономии потребления электроэнергии на искусственное освещение до 10%, что, несомненно, благоприятно отразится на экологии. Повысится туристический поток в Казань и очень надеемся на то, что инициатива благоприятно повлияет на здоровье людей, - пишет женщина.

Свою просьбу Ксения адресовала Государственному Совету Татарстана. Петицию стали активно поддерживать и другие жители республики. Так, за 2 дня ее подписали уже 483 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU