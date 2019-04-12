Сезон охоты открыт: В Ульяновске 4-летнюю девочку укусил энцефалитный клещ

СЕГОДНЯ 12:48 2019-04-12T12:48:56+03:00

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Весна традиционно ознаменовывается началом активности клещей. В некоторых районах России насекомые свирепствуют уже несколько недель. Вот и в Ульяновске зарегистрировали первый случай.

Так, жертвой укуса кровососа стала 4-летняя девочка. По данным портала ulpressa.ru, клещ укусил ее в районе улицы Курчатова и проспекта Ленина. Девочку сразу доставили к медикам. Там насекомое извлекли и проверили. Увы, но опасения подтвердились. Клещ оказался переносчиком вирусного энцефалита. Ребенку проводятся все необходимые профилактические мероприятия.

Жителей Ульяновска просят быть внимательнее, особенно во время нахождения в лесах и на дачах и в случае обнаружения клеща незамедлительно сообщить медикам.

ИСТОЧНИК KP.RU