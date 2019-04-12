Нижнекамск разработает туристическую программу для гостей из Китая
Стало известно, что нижнекамский район и китайский Мэйшань договорились о развитии торговых и экономических контактов, обмене и сотрудничестве в научно-технической, гуманитарной, кадровой сферах. Соответствующее соглашение было подписано в четверг, 11 апреля.
В связи с этим татарстанский город разработает туристическую программу для гостей из Китая. Она будет включать в себя зимнюю и летнюю рыбалку в Камских Полянах, катание на лыжах и коньках.
В дальнейшем города могут создать проекты по обоюдному привлечению резидентов в промышленные парки, обмену опытом в нефтехимической сфере, развитию сельского хозяйства, проведению спартакиады студентов.
ИСТОЧНИК KP.RU