2019-04-12T13:21:35+03:00
Общество

Нижнекамск разработает туристическую программу для гостей из Китая

Она будет включать в себя зимнюю и летнюю рыбалку в Камских Полянах, катание на лыжах и коньках
Алина ГАБДУЛИНА
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Нижнекамский район и китайский Мэйшань договорились о развитии торговых и экономических контактов, обмене и сотрудничестве в научно-технической, гуманитарной, кадровой сферахНижнекамский район и китайский Мэйшань договорились о развитии торговых и экономических контактов, обмене и сотрудничестве в научно-технической, гуманитарной, кадровой сферахФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Стало известно, что нижнекамский район и китайский Мэйшань договорились о развитии торговых и экономических контактов, обмене и сотрудничестве в научно-технической, гуманитарной, кадровой сферах. Соответствующее соглашение было подписано в четверг, 11 апреля.

В связи с этим татарстанский город разработает туристическую программу для гостей из Китая. Она будет включать в себя зимнюю и летнюю рыбалку в Камских Полянах, катание на лыжах и коньках.

В дальнейшем города могут создать проекты по обоюдному привлечению резидентов в промышленные парки, обмену опытом в нефтехимической сфере, развитию сельского хозяйства, проведению спартакиады студентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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