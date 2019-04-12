2019-04-12T13:31:43+03:00
Общество

Мэрия Чебоксар требует снести аттракционы в "Лакреевском лесу"

Срок аренды земли для них не продлили
Лика ИСАЕВА
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Все строения требуют снестиВсе строения требуют снестиФото: соцсети
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В Чебоксарах разгорается скандал: мэрия требует снести аттракционы и помещения, в которых располагаются кафе, кассы и хозслужбы развлекательного учреждения в парке "Лакреевский лес". Повод - окончание сроков 10-летней аренды, которые истекли 1 февраля 2019 года.

24 января администрация города уведомила предприятие «Лакреевский парк» об отказе от пролонгации договора аренды по истечении его срока. Но фирма не спешит освободить площади. По мнению мэрии, использование всех аттракционов сейчас происходит без правовых оснований.

Фирма «Лакреевский парк» еще 27 декабря 2018 года просила продлить договор аренды, но ей отказали.

Теперь вопросы прав на аренду земли будут изучать в суде. Судебное слушание назначено на 16 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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