2019-04-12T12:29:58+03:00
Общество

Два района Казани 13 и 14 апреля оставят без света

Отключения связаны с ремонтными работами
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Света не будет с 8 утра и до 5 вечера.Света не будет с 8 утра и до 5 вечера.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
Изменить размер текста:

На ближайших выходных, 13 и 14 апреля, в Казани вновь запланировано отключение электричества. На сей раз без света временно останутся жители двух районов столицы Татарстана - Вахитовского и Московского.

Так, 13 апреля с 8.00 до 17.00 электричества не будет в Московском районе по улицам Восстания, 81, 81а, 83, и Усманова, 30, 32, 32а.

14 апреля с 8.00 до 17.00 электричества не будет в домах Вахитовского района, расположенных по улицам Ахтямова, 16, 26, 26а, 28, 30, 32, 32а, Лево-Булачная, 42, Марджани, 42, Сары Садыковой, 22, Сафьян, 5а, 6, 7, 8, Университетская, 20.

Отключения связаны с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мэрия Чебоксар требует снести аттракционы в "Лакреевском лесу"
Нижнекамск разработает туристическую программу для гостей из Китая
Сезон охоты открыт: В Ульяновске 4-летнюю девочку укусил энцефалитный клещ
В Йошкар-Оле полицейские задержали подозреваемого в убийстве
Космонавт-испытатель Антон Шкаплеров поздравил Казань с Днем космонавтики и пожелал людям чаще смотреть в небо
Сезон аттракционов в чебоксарском парке «Амазония» откроют с 27 апреля
Глава МВД Чувашии поручил провести служебную проверку на сотрудников, запрещавшим снимать аварию с патрульной машиной
Жителя Чувашии оштрафовали на 40 тысяч рублей из-за того, что по его неосторожности мужчину насмерть задавило деревом
В Марий Эл приставы решили доставить алиментщика на руках в отдел
В Казани пройдет мастер-класс по фотографии от Ильи Славутсклого
В течение трех месяцев в Казани промышлял серийный карманник
В Казани запустили производство имплантатов для хирургического лечения переломов костей
В Татарстане на реке Кама оторвало льдину с тремя рыбаками
В Чувашии за смерть пенсионерки от зубов овчарок ответит их хозяин-фермер
В Казани состоялось открытие российского венчурного форума
Приехал жить в Казань, а в ванной мертвая сестра
16 апреля премьер-министр Татарстана встретиться с собственниками аварийного жилья
Школы, офисы и торговые центры: Казань накрыла очередная волна массовых эвакуаций
В Казани членов ОПГ «Вторые горки» будут судить за кражи, вымогательство и мошенничество
Исполком Казани обнародовал схемы трассы-дублера Горьковского шоссе