Два района Казани 13 и 14 апреля оставят без света
На ближайших выходных, 13 и 14 апреля, в Казани вновь запланировано отключение электричества. На сей раз без света временно останутся жители двух районов столицы Татарстана - Вахитовского и Московского.
Так, 13 апреля с 8.00 до 17.00 электричества не будет в Московском районе по улицам Восстания, 81, 81а, 83, и Усманова, 30, 32, 32а.
14 апреля с 8.00 до 17.00 электричества не будет в домах Вахитовского района, расположенных по улицам Ахтямова, 16, 26, 26а, 28, 30, 32, 32а, Лево-Булачная, 42, Марджани, 42, Сары Садыковой, 22, Сафьян, 5а, 6, 7, 8, Университетская, 20.
Отключения связаны с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей.
ИСТОЧНИК KP.RU