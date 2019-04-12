2019-04-12T12:20:49+03:00
Происшествия

В Йошкар-Оле полицейские задержали подозреваемого в убийстве

Злоумышленик может быть причастен и к нападению на другого жителя столицы Марий Эл
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Мужчина задержали по подозрению в тяжких преступленийМужчина задержали по подозрению в тяжких преступленийФото: Из материалов пресс-службы
Изменить размер текста:

Мужчину с травмами головы доставили в больницу из своего дома на улице Машиностроителей в Йошкар-Оле. Поскольку травмы носили явно криминальный характер, врачи сообщили о 44-летнем потерпевшем в полицию. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

На следующий день в полицию позвонил гражданин, который сообщил о том, что в квартире дома по улице Красноармейской он обнаружил убитого мужчину. Прибывший на место наряд полиции обнаружил в квартире спящего гражданина. Им оказался ранее судимый 38-летний йошкаролинец.

Выяснилось, что задержанный причастен к убийству 53-летнего йошкаролинца и умышленному причинению тяжкого вреда здоровью находящегося на лечении в больнице.

Все произошло из-за конфликта в ходе совместной пьянки. Злоумышленник избил тростью и кулаками двоих других мужчин. Один из потерпевших скончался на месте, второй ушел домой, откуда бригадой скорой помощи был доставлен в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия Чувашии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мэрия Чебоксар требует снести аттракционы в "Лакреевском лесу"
Нижнекамск разработает туристическую программу для гостей из Китая
Сезон охоты открыт: В Ульяновске 4-летнюю девочку укусил энцефалитный клещ
Два района Казани 13 и 14 апреля оставят без света
Космонавт-испытатель Антон Шкаплеров поздравил Казань с Днем космонавтики и пожелал людям чаще смотреть в небо
Сезон аттракционов в чебоксарском парке «Амазония» откроют с 27 апреля
Глава МВД Чувашии поручил провести служебную проверку на сотрудников, запрещавшим снимать аварию с патрульной машиной
Жителя Чувашии оштрафовали на 40 тысяч рублей из-за того, что по его неосторожности мужчину насмерть задавило деревом
В Марий Эл приставы решили доставить алиментщика на руках в отдел
В Казани пройдет мастер-класс по фотографии от Ильи Славутсклого
В течение трех месяцев в Казани промышлял серийный карманник
В Казани запустили производство имплантатов для хирургического лечения переломов костей
В Татарстане на реке Кама оторвало льдину с тремя рыбаками
В Чувашии за смерть пенсионерки от зубов овчарок ответит их хозяин-фермер
В Казани состоялось открытие российского венчурного форума
Приехал жить в Казань, а в ванной мертвая сестра
16 апреля премьер-министр Татарстана встретиться с собственниками аварийного жилья
Школы, офисы и торговые центры: Казань накрыла очередная волна массовых эвакуаций
В Казани членов ОПГ «Вторые горки» будут судить за кражи, вымогательство и мошенничество
Исполком Казани обнародовал схемы трассы-дублера Горьковского шоссе