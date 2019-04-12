В Йошкар-Оле полицейские задержали подозреваемого в убийстве

СЕГОДНЯ 12:20 2019-04-12T12:20:49+03:00

Мужчина задержали по подозрению в тяжких преступлений Фото: Из материалов пресс-службы

Злоумышленик может быть причастен и к нападению на другого жителя столицы Марий Эл

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Мужчину с травмами головы доставили в больницу из своего дома на улице Машиностроителей в Йошкар-Оле. Поскольку травмы носили явно криминальный характер, врачи сообщили о 44-летнем потерпевшем в полицию. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

На следующий день в полицию позвонил гражданин, который сообщил о том, что в квартире дома по улице Красноармейской он обнаружил убитого мужчину. Прибывший на место наряд полиции обнаружил в квартире спящего гражданина. Им оказался ранее судимый 38-летний йошкаролинец.

Выяснилось, что задержанный причастен к убийству 53-летнего йошкаролинца и умышленному причинению тяжкого вреда здоровью находящегося на лечении в больнице.

Все произошло из-за конфликта в ходе совместной пьянки. Злоумышленник избил тростью и кулаками двоих других мужчин. Один из потерпевших скончался на месте, второй ушел домой, откуда бригадой скорой помощи был доставлен в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU