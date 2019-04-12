Космонавт-испытатель Антон Шкаплеров поздравил Казань с Днем космонавтики и пожелал людям чаще смотреть в небо

СЕГОДНЯ 11:53 2019-04-12T11:53:44+03:00

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Космонавт-испытатель, полковник военно-воздушных сил России Антон Шкаплеров поздравил Казань с Днем космонавтики. Соответствующий видеоролик он опубликовал на своей соцстранице.

Начал свое обращение Шкаплеров с воспоминаний о детстве, когда он только начал мечтать о бескрайнем космосе. Он отметил, что смог претворить свою фантазию в жизнь, побывать в невесомости и увидеть Землю из иллюминатора космического корабля.

В день космонавтики, 12 апреля, он пожелал всем верить в свои мечты, не бояться осуществлять задуманное и чаще смотреть в небо. После он отдельно поздравил с праздником жителей Казани.

Отметим, что Антон Шкаплеров совершил три полета в космос – в 2011, 2014 и 2017 годах. В общей сложности, его налет составил 533 суток, 5 часов и 31 минуту.

ИСТОЧНИК KP.RU