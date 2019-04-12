Глава МВД Чувашии поручил провести служебную проверку на сотрудников, запрещавшим снимать аварию с патрульной машиной

СЕГОДНЯ 11:09 2019-04-12T11:09:16+03:00

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Авария, которая произошла 11 апреля в Чувашии, где столкнулись патрульный автомобиль ГИБДД МВД Чувашии и спецавтомобиль ГКЧС республики. По предварительным данным, пострадавших среди людей нет, но патрульная легковушка Госавтоинспекции сильно пострадала.

Эта история продолжилась неожиданным образом: один из очевидцев решил снять на видео последствия аварии, но ему попытались воспрепятствовать сотрудники полиции. Сначала к мужчине подошел мужчина в гражданском, затем - полицейские. Гражданский представился врио начальника отдела, но какого - не уточнил. Начал не только запрещать видеосъемку, но и требовать от сотрудников полиции отобрать у свидетеля его телефон. Те, похоже, подчинились - слышатся звуки борьбы.

В пресс-службе МВД Чувашии сообщили, что по данному факту министр уже назначил служебную проверку, в ходе которой дадут оценку действиям всех участников конфликта

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/702747" frameborder="0"></iframe> В Чувашии полицейские мешали снимать аварию с участием патрульного автомобиля.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU