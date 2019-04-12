Глава МВД Чувашии поручил провести служебную проверку на сотрудников, запрещавшим снимать аварию с патрульной машиной
Авария, которая произошла 11 апреля в Чувашии, где столкнулись патрульный автомобиль ГИБДД МВД Чувашии и спецавтомобиль ГКЧС республики. По предварительным данным, пострадавших среди людей нет, но патрульная легковушка Госавтоинспекции сильно пострадала.
Эта история продолжилась неожиданным образом: один из очевидцев решил снять на видео последствия аварии, но ему попытались воспрепятствовать сотрудники полиции. Сначала к мужчине подошел мужчина в гражданском, затем - полицейские. Гражданский представился врио начальника отдела, но какого - не уточнил. Начал не только запрещать видеосъемку, но и требовать от сотрудников полиции отобрать у свидетеля его телефон. Те, похоже, подчинились - слышатся звуки борьбы.
В пресс-службе МВД Чувашии сообщили, что по данному факту министр уже назначил служебную проверку, в ходе которой дадут оценку действиям всех участников конфликта
В Чувашии полицейские мешали снимать аварию с участием патрульного автомобиля.! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU
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