Сезон аттракционов в чебоксарском парке «Амазония» откроют с 27 апреля

СЕГОДНЯ 11:30 2019-04-12T11:30:23+03:00

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Стало известно, когда в чебоксарском парке аттракционов «Амазония» откроется весенне-летний сезон. Так, парк будет ждать гостей с 27 апреля. Сейчас же на его территории проводятся субботники и монтаж техники.

В этом году «Амазония» порадует горожан новым аттракционом «Свадебная карусель». Н был привезен из Италии специально к 550-летию Чебоксар. В общей сложности на территории парка в предстоящий сезон будет работать 12 аттракционов.

ИСТОЧНИК KP.RU