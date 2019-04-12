Сезон аттракционов в чебоксарском парке «Амазония» откроют с 27 апреля
В весенне-летний сезон в парке будет работать 12 аттракционов
Фото: pixabay.com
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Стало известно, когда в чебоксарском парке аттракционов «Амазония» откроется весенне-летний сезон. Так, парк будет ждать гостей с 27 апреля. Сейчас же на его территории проводятся субботники и монтаж техники.
В этом году «Амазония» порадует горожан новым аттракционом «Свадебная карусель». Н был привезен из Италии специально к 550-летию Чебоксар. В общей сложности на территории парка в предстоящий сезон будет работать 12 аттракционов.
ИСТОЧНИК KP.RU