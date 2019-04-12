2019-04-12T10:06:46+03:00
Общество

В Марий Эл приставы решили доставить алиментщика на руках в отдел

Мужчина в знак протеста лег на пол и отказался вставать
Лика ИСАЕВА
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Приставы доставили должника в отделПриставы доставили должника в отделФото: Из материалов пресс-службы
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Житель республики задолжал своему ребенку алименты, и сумма скопилась весьма внушительная - более 100 тысяч рублей. Добровольно приходить к приставам должник не спешил, и его должны были доставить в принудительном порядке.

Алиментщик узнав, зачем на пороге дома появились судебные приставы, расстроился и категорически отказался пройти с ними в отдел. ля убедительности своих намерений даже лег на пол. Его предупредили, что он может добавить к своему долгу штраф за воспрепятствование законной деятельности пристава. Но это не убедило мужчину.

Посовещавшись, приставы приняли решение доставить должника в отдел на руках. Его подняли с пола, но вышла заминка: как выносить должника: вперед ногами или головой?

Поняв, что его попытка избежать принудительного привода сорвалась, алиментщик сам пошел с приставами в РОФССП Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU

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