В Марий Эл приставы решили доставить алиментщика на руках в отдел
Житель республики задолжал своему ребенку алименты, и сумма скопилась весьма внушительная - более 100 тысяч рублей. Добровольно приходить к приставам должник не спешил, и его должны были доставить в принудительном порядке.
Алиментщик узнав, зачем на пороге дома появились судебные приставы, расстроился и категорически отказался пройти с ними в отдел. ля убедительности своих намерений даже лег на пол. Его предупредили, что он может добавить к своему долгу штраф за воспрепятствование законной деятельности пристава. Но это не убедило мужчину.
Посовещавшись, приставы приняли решение доставить должника в отдел на руках. Его подняли с пола, но вышла заминка: как выносить должника: вперед ногами или головой?
Поняв, что его попытка избежать принудительного привода сорвалась, алиментщик сам пошел с приставами в РОФССП Марий Эл.
ИСТОЧНИК KP.RU