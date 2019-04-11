В Татарстане на реке Кама оторвало льдину с тремя рыбаками
В этот четверг в 17.22 на единый номер экстренных служб «112» поступило сообщение о том, что на реке Кама в районе села Сорочьи Горы в Рыбно-Слободском районе Татарстана оторвало льдину с рыбаками.
На место происшествия на судне на воздушной подушке выдвинулись спасатели ЗПСО №3. Они находились примерно в пяти километрах от терпящих бедствие. С льдины дрейфующей возле моста через Архаровку спасатели сняли трех рыбаков. Мужчин доставили на берег. Теперь решается вопрос о назначении им штрафа за выход на тонкий весенний лед.
- По состоянию на 11 апреля на большинстве рек Татарстана уже наблюдается ледоход или открытая вода. Лед есть только вдоль берегов, но и этот лед уже ненадежный, с промоинами. Любителям зимней рыбалки настоятельно рекомендуется завершить сезон, - сообщают в МЧС Татарстана.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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