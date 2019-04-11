В течение трех месяцев в Казани промышлял серийный карманник

СЕГОДНЯ 19:39 2019-04-11T19:39:02+03:00

В итоге его задержали, оказалось мужчина не так давно освободился из колонии

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С января по март текущего года в полицию Казани поступали заявления от горожан. Всех их обворовали в общественном транспорте. Люди лишались кошельков и мобильных телефонов.

При этом серийного карманника чуть не получилось поймать с поличным. Женщина заметила, что ее хотят обворовать. Благодаря своей внимательности она осталось при своем, правда, вору удалось скрыться.

Но вскоре на его след вышли оперативники. Полицейским удалось установить личность карманника и задержать его.

Ранее уже не раз судимый 40-летний житель Казани сознался в кражах и рассказал, что все похищенное потратил на себя.

- В настоящее время установлена причастность мужчины к пяти фактам противоправных деяний на территории города, - сообщили в УМВД Казани. - Расследование уголовных дел по факту совершенных краж продолжается. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Также выяснилось, что задержанный освободился из колонии осенью прошлого года, куда также попал за кражу.

ИСТОЧНИК KP.RU