В течение трех месяцев в Казани промышлял серийный карманник
С января по март текущего года в полицию Казани поступали заявления от горожан. Всех их обворовали в общественном транспорте. Люди лишались кошельков и мобильных телефонов.
При этом серийного карманника чуть не получилось поймать с поличным. Женщина заметила, что ее хотят обворовать. Благодаря своей внимательности она осталось при своем, правда, вору удалось скрыться.
Но вскоре на его след вышли оперативники. Полицейским удалось установить личность карманника и задержать его.
Ранее уже не раз судимый 40-летний житель Казани сознался в кражах и рассказал, что все похищенное потратил на себя.
- В настоящее время установлена причастность мужчины к пяти фактам противоправных деяний на территории города, - сообщили в УМВД Казани. - Расследование уголовных дел по факту совершенных краж продолжается. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
Также выяснилось, что задержанный освободился из колонии осенью прошлого года, куда также попал за кражу.
ИСТОЧНИК KP.RU