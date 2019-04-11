В Казани запустили производство имплантатов для хирургического лечения переломов костей

СЕГОДНЯ 19:21 2019-04-11T19:21:07+03:00

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Компания «Анатомика» запустила в Казани производство имплантатов для хирургического лечения переломов костей. Об этом сообщает Инвестиционно-венчурный фонд Татарстана. Отмечается, что в дальнейшем произведенные в столице республики изделия будут продавать лечебным учреждения.

Данный проект потребовал от компании вложения 95 миллионов рублей. При этом 42 миллиона было предоставлено Фондом развития промышленности, а еще 18 миллионов - Инвестиционно-венчурным фондом Татарстана.

Известно, что высокотехнологичное оборудование компания приобрела на льготные средства. В частности, были куплены производственные станки с числовым программным управлением, испытательные машины и оборудование по контролю качества.

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ИСТОЧНИК KP.RU