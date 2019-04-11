В Казани состоялось открытие российского венчурного форума
В четверг, 11 апреля, в Казани заработал российский венчурный форум. Его открыл президент Татарстана Рустам Минниханов. Своей площадкой мероприятие выбрало «Казань-Экспо».
Форум собрал крупнейших игроков рынка венчурного капитала, ведущих бизнесменов, политиков, венчурных инвесторов и представителей власти. Гости форума обсудят новости индустрии и обменяться опытом. Известно, что главной темой мероприятия станут наука, образование и бизнес-стратегический альянс для технологического рывка.
Кроме того, на форуме будет представлено более 200 проектов. Однако в его финал выйдут лишь 15 из них.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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