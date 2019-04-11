В Казани состоялось открытие российского венчурного форума

СЕГОДНЯ 18:32 2019-04-11T18:32:53+03:00

Его главной темой станут наука, образование и бизнес-стратегический альянс для технологического рывка

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В четверг, 11 апреля, в Казани заработал российский венчурный форум. Его открыл президент Татарстана Рустам Минниханов. Своей площадкой мероприятие выбрало «Казань-Экспо».

Форум собрал крупнейших игроков рынка венчурного капитала, ведущих бизнесменов, политиков, венчурных инвесторов и представителей власти. Гости форума обсудят новости индустрии и обменяться опытом. Известно, что главной темой мероприятия станут наука, образование и бизнес-стратегический альянс для технологического рывка.

Кроме того, на форуме будет представлено более 200 проектов. Однако в его финал выйдут лишь 15 из них.

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ИСТОЧНИК KP.RU