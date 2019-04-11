Школы, офисы и торговые центры: Казань накрыла очередная волна массовых эвакуаций
Столицу Татарстана вновь накрыла волна массовых эвакуаций. Согласно ряду сообщений, речь идет о «телефонном минировании». Тем не менее, экстренные службы отрабатывают каждый адрес как положено при реальной угрозе взрыва.
Пока в местные СМИ поступает информаций об эвакуациях в школах №№144, 86 и 167. Кроме того, этому также подверглись и торговые центры: «Горки Парк» и «Республика».
Также люди вынуждены были покинуть здания и выйти на улицу в «Бизнес парке», офисе компании «Татавтодор» и бизнес-центре «Сфера». Возможно этот список пополнится.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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