2019-04-11T16:54:37+03:00
Происшествия

В Казани членов ОПГ «Вторые горки» будут судить за кражи, вымогательство и мошенничество

Обвиняемым от 17-ти до 27-ми лет
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Девять участников ОПГ «Вторые горки»: 27-летний Рамиль Камалов, 23-летний Вадим Зинченко, 23-летний Александр Осипов, 22-летний Игорь Калашников, 20-летний Евгений Вилков, 20-летний Руслан Газизянов, 19-летний Динар Фатхуллин, 18-летний Петр Тулупов и 17-летний подросток, вскоре окажутся на скамье подсудимых.

По версии следствия, в течении 2017 и 2018 годов парни обворовывали магазины Казани. Так, в одном они украли бутылку виски, а в другом игровые диски.

Также, молодчики нападали на горожан, в том числе и на подростков. Как правило, со своих жертв они требовали суммы в пределах 30 тысяч рублей.

Один из потерпевших под угрозами физической расправы вынужден был взять 2 мобильника примерно за 73 тысячи рублей. Его посадили в машину и увезли в ломбард. Молодого человека заставили заложить гаджеты за 45 тысяч рублей, а после забрали деньги.

- Вину фигуранты признали частично признали. Зинченко, Фатхуллин и Газизянов находятся под стражей, а Вилков находится в колонии-поселении. Остальные под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в СУ СКР Татарстана. – Расследована дела завершено, и оно было передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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