2019-04-11T16:04:19+03:00
Происшествия

19-летнюю девушку из Татарстана продали за 5 тысяч рублей и заставили работать проституткой

Торговцам людьми теперь грозит от 8 до 15 лет лишения свободы
Елизавета МАКАРОВА
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Знакомый пообещал трудоустроить девушку, но в результате отправил осваивать "древнейшую профессию".Знакомый пообещал трудоустроить девушку, но в результате отправил осваивать "древнейшую профессию".Фото: Тимур ХАНОВ
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Татарстанским полицейским удалось раскрыть преступление 4-летней давности. Речь идет о торговле людьми. Так, по данным "Челнинских известий", в январе 2015 года 19-летнюю девушку из Лениногорска продали за 5 тысяч рублей и заставили работать проституткой.

Все произошло быстро. Житель того же Лениногорска пообещал девушке, что поможет с трудоустройством в Бугульме. Вот только привез он ее совершенно в другой город - Набережные Челны.

Там их поджидали мужчина и женщина. Житель Лениногорска передал пленницу им, за что получил 5 тысяч рублей. Девушке же пришлось осваивать "древнейшую профессию".

В итоге двух мужчин, осуществивших "сделку" задержали. В отношении них возбудили уголовное дело за торговлю людьми. Им грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. Еще одна фигурантка дела, женщина, также участвовавшая в "трудоустройстве" 19-летней девушки, умерла в 2015 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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