Исполком Казани обнародовал схемы трассы-дублера Горьковского шоссе

СЕГОДНЯ 16:35 2019-04-11T16:35:34+03:00

Первый этап дороги пройдет от улицы Несмелова до будущего ЖК «Серебряный бор», а второй — уже в границах самого жилого комплекса [схемы]

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В сборнике документов Исполкома Казани появилось постановление со схемами трассы-дублера Горьковского шоссе. Известно, что первый этап дороги пройдет от улицы Несмелова до будущего ЖК «Серебряный бор», а второй - уже в границах самого жилого комплекса.

Первый этап дороги

Второй этап дороги

Из текста опубликованного документа следует, что проект планировки и межевания территории для первого этапа автодороги будет подготовлен до 30 марта 2020 года, а для второго этапа - до 30 марта 2021.

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ИСТОЧНИК KP.RU