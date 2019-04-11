Исполком Казани обнародовал схемы трассы-дублера Горьковского шоссе
Первый этап дороги пройдет от улицы Несмелова до будущего ЖК «Серебряный бор», а второй — уже в границах самого жилого комплекса [схемы]
Фото: pixabay.com
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В сборнике документов Исполкома Казани появилось постановление со схемами трассы-дублера Горьковского шоссе. Известно, что первый этап дороги пройдет от улицы Несмелова до будущего ЖК «Серебряный бор», а второй - уже в границах самого жилого комплекса.
Первый этап дороги
Второй этап дороги
Из текста опубликованного документа следует, что проект планировки и межевания территории для первого этапа автодороги будет подготовлен до 30 марта 2020 года, а для второго этапа - до 30 марта 2021.
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ИСТОЧНИК KP.RU