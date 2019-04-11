СЕГОДНЯ 15:39 2019-04-11T15:39:31+03:00

По предварительным данным, пострадавших нет [видео]

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Авария с участием двух спецавтомобилей произошла 11 апреля днем в Канашском районе. По предварительным данным, патрульный автомобиль ГИБДД Чувашии остановился для разворота, включив левый поворотник, когда в него сзади врезался КамАЗ ГКЧС республики. Водитель большегруза, как полагают сотрудники регионального МВД, не соблюдал дистанцию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/702589" frameborder="0"></iframe> В Чувашии на трассе столкнулись автомобиль ГИБДД и пожарный КамАЗ.соцсети

Также отмечается, что обе автомашины в момент столкновения не пользовались спецсигналами.

- В результате столкновения, по предварительным данным, пострадавших нет, - сообщили в МВД Чувашии.

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ИСТОЧНИК KP.RU