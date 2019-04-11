В Чувашии на трассе столкнулись автомобиль ГИБДД и пожарный КамАЗ
Авария с участием двух спецавтомобилей произошла 11 апреля днем в Канашском районе. По предварительным данным, патрульный автомобиль ГИБДД Чувашии остановился для разворота, включив левый поворотник, когда в него сзади врезался КамАЗ ГКЧС республики. Водитель большегруза, как полагают сотрудники регионального МВД, не соблюдал дистанцию.
В Чувашии на трассе столкнулись автомобиль ГИБДД и пожарный КамАЗ.соцсети
Также отмечается, что обе автомашины в момент столкновения не пользовались спецсигналами.
- В результате столкновения, по предварительным данным, пострадавших нет, - сообщили в МВД Чувашии.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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