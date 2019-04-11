Летом 2019 российский лоукостер увеличит количество авиарейсов из Казани в Анталью

СЕГОДНЯ 15:09 2019-04-11T15:09:23+03:00

Самолеты компании будут осуществлять вылеты два раза в неделю

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Российский лоукостер станет 12 компанией-перевозчиком, которая будет выполнять авиарейсы из аэропорта Казани в турецкую Анталью – с 3 июня по 27 сентября.

Вылеты будут регулярными – два раза в неделю.

Так, по понедельникам самолет из Казани вылетает в 07:40 с прибытием в Анталью в 11:30. Обратный рейс намечен на воскресенье в 23:25, посадка в аэропорту столицы Татарстана в 03:05 следующего дня.

По пятницам пассажиры смогут отправиться в Анталью в 07:00, с прибытием в 10:50. В Казань же самолет будет отправляться в 23:50 в воскресенье, а приземляться посадка в 03:30. Все рейсы выполняются на новых суднах Boeing 737-800.

Отметим, что время в Турции совпадает с московским, а в расписании возможны изменения.

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ИСТОЧНИК KP.RU