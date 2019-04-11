В Казани памятник Мусе Джалилю отремонтируют за 2,3 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 15:54 2019-04-11T15:54:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Стало известно, что к концу текущего года в Казани будет отреставрирован памятник Мусе Джалилю на площади 1 Мая. На сохранения и поддержания в надлежащем состоянии объекта культурного наследия будет потрачено порядка 2,3 миллионов рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно имеющейся документации, на время реставрации будут ограждены опасные зоны и площадка для работ. Также будет перенаправлено движение пешеходов и автотранспорта.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU