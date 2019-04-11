В Казани памятник Мусе Джалилю отремонтируют за 2,3 миллиона рублей
Стало известно, что к концу текущего года в Казани будет отреставрирован памятник Мусе Джалилю на площади 1 Мая. На сохранения и поддержания в надлежащем состоянии объекта культурного наследия будет потрачено порядка 2,3 миллионов рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.
Согласно имеющейся документации, на время реставрации будут ограждены опасные зоны и площадка для работ. Также будет перенаправлено движение пешеходов и автотранспорта.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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