2019-04-11T14:49:35+03:00
Общество

Новым прокурором Высокогорского района Татарстана стал Ильнур Ибрагимов

На эту должность он был назначен приказом Генпрокурора России
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: prokrt.ruФото: prokrt.ru
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В этот четверг, 11 апреля, нового прокурора Высокогорского района Татарстана представил глава надзорного ведомства республики Илдус Нафиков.

Так, согласно приказу Генпрокурора России, на озвученную должность был назначен 33-летний советник юстиции Ильнур Ибрагимов, ранее занимавший пост заместителя прокурора Казани.

Отметим, его предшественник - Минакдас Шарапов, перешел на работу в аппарат республиканского надзорного ведомства, где возглавил отдел общего и особого делопроизводств.

СПРАВКА

Ильнур Ибрагимов в 2007 году окончил юридический факультет Казанского государственного университета им. В.И. Ульянова-Ленина. В тот же год начал службу в органах прокуратуры в должности следователя Арского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Татарстана. Женат, воспитывает сына.

ИСТОЧНИК KP.RU

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