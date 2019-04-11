В День космонавтики жителей пяти районов Казани оставят без света

СЕГОДНЯ 14:08 2019-04-11T14:08:08+03:00

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Так, с 8.00 до 17.00 обесточат Авиастроительный район: ул.Вересаева, 45а, 45б, 45-75, 46-88, 77-97, 88-104, ул.Верхоянская, 53-93, 53а, 62-148, 89а-115, 119-137, ул.Колхозная, 1, 2-38а, 15-31, 13а, 24-46, 26в, 15-41, ул.Луговая, 1а, 1-7, ул.Песочная, 1-21, 2-28, 23-33, 30-66, 33а, 33б, 39-67, 67б, 76б, переулок Песочный, 1-19, 2-10, ул.Пихтовая, 1-68, 68а, 69а, 69б, 70, 71а, 72, 73, Поперечно-Колхозная, 1-11, 2-16, ул.Пролетарская, 2-10, 11, 11а, 12, 13, 15, 17, 19.

С 8.00 до 17.00 света не будет в Вахитовском районе: ул.Бойничная, 3, 5, 6, 8, 10, ул.Вишневского, 61, ул.Пушкина, 3, проспект Универсиады, 14, 16, ул.Университетская, 4.

В это же время обесточат дома в Кировском районе: ул. 2-я Залесная, 2, 3, 8, 10, 12, 12а, 14, 14а, 14б, 14в, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32,46, ул. 4-я Залесная, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, ул.Залесная, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 108, 108а, 108б, 108в, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 126, 126а, 128, 128а, ул.Ново-Осиновская, 40, 42, 44, ул.Новоселова, 2, 2а, 4, 6, 8, 10/2, 12, 14, 16, 18, ул.Озеро Лебяжье, 11, 12.

Также с 8.00 до 17.00 без света оставят поселок Салмачи Приволжского района по улицам: Н.Заболоцкого, Лиственная, Вероники Тушновой, а также СНТ «Нокса-Авиа». В это же время электричество отключат в частном секторе поселка Плодопитомник по улицам Клубничная, Кулле, Лесная, Славная, Снежная, Чунтонова, поселка Восточный по улицам 4-й Ноксинский переулок, 7-й Ноксинский переулок, Наставников, Рассветная, Рябиновая, Тихвинская, Чияле.

Кроме того, на это время отключат дома по адресам: ул.Южно-Промышленная, 1/77а, 1/77б.

С 9.00 до 18.00 свет пропадет в Советском районе: ул.Губкина, 15, ул.Журналистов, 2а, 12, 16, 18, 20, 22; ул.Заря, 1, 2, 4, Ноксинский спуск, 11, 13, 156, ул.Пионерская, 4, Сибирский тракт, 3, 5, 7, 7/6, ул.Фучика, 96, 98, 98а, 100, 102, 104, 106а, по улицам Беговая, Каспийская, Краснооктябрьская, Сергея Лазо, Радистов, Связистов, Уфимская. В это же время планируется отключение света в поселке Нагорный по улицам 1-я Отдаленная, 2-я Отдаленная, Вишневая, Дорожная, Заречная, Шоссейная, в СНТ «Карьер».

С 8.00 до 17.00 отключат дома в поселке Вознесенское по улицам: Айбагар, Белоствольная, Жилякле, Икмякле, Карачаровская, Ореховая, Счастливая, Чирямле, Эмет.

ИСТОЧНИК KP.RU