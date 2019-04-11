2019-04-11T13:01:50+03:00
Экономика

ВТБ упростил оформление онлайн-вкладов

Поделиться:
Изменить размер текста:

ВТБ запустил обновлённый раздел «Сбережения» в своем мобильном и интернет банке. Он наглядно отражает условия каждого продукта, а также помогает быстро выбирать наиболее подходящее предложение для каждого клиента.

Новый сервис позволяет пользователям получать сразу всю информацию по каждому вкладу: от размера процентных ставок и сроков, до опций снятия и пополнения. Теперь нет необходимости отмечать необходимые параметры депозита, чтобы выбрать список подходящих опций, а также дополнительно заходить на сайт банка для сравнения условий по всей линейке вкладов. В ВТБ-Онлайн появилась единая таблица ставок, которая позволяет сразу увидеть наиболее подходящее предложение.

Оформить депозит пользователи мобильного приложения ВТБ могут во вкладке «Витрина», выбрав раздел «Вклады и накопительные счета». Сервис также доступен на главной странице интернет-банка в разделе «Сбережения».

По итогам 2018 года портфель онлайн-вкладов ВТБ увеличился в два раза, доля в общем портфеле привлечённых средств выросла с 26% до 44%. По результатам комплексного исследования в 2018 году мобильное приложение ВТБ-Онлайн вошло в тройку лучших мобильных банков для iOS в рейтинге компании USABILITYLAB.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Летом 2019 российский лоукостер увеличит количество авиарейсов из Казани в Анталью
Новым прокурором Высокогорского района Татарстана стал Ильнур Ибрагимов
В Чебоксарах спасли дрейфующего на льдине молодого человека
В День космонавтики жителей пяти районов Казани оставят без света
В Чувашии женщину обвинили в убийстве новорожденной дочери
Хогвардс уже не тот: в Казани полицейские в доме с вывеской «Волшебник» обнаружили нарколабораторию
Татарский театр кукол «Экият» приедет с гастролями в Москву
В Казани во время пожара пострадал бездомный
Казанский "Зенит" выиграл "Матч года" у "Перуджи" и вышел в финал Лиги Чемпионов
В Татарстане сотрудники МЧС выехали спасать человека, а вместо него вытащили из ледяной воды собаку
Университет Иннополис в Татарстане стал самым дорогим по стоимости обучения вузом России
Робоэдвайзер ВТБ Капитал Инвестиции стал первым аккредитованным автосоветником в России
В Татарстане увековечат память экс-председателя Госсовета республики Василия Лихачева
В Казани огласили приговор компании молодых людей, которые напали на полицейских и тем пришлось отстреливаться
Мэр Казани сообщил о создании в городе программы по поддержке самозанятых
В Набережных Челнах задымился трамвай