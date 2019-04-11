В Чебоксарах спасли дрейфующего на льдине молодого человека

СЕГОДНЯ 14:23 2019-04-11T14:23:07+03:00

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Два жителя столицы Чувашии решили прогуляться по берегу Волги в районе Нового села вечером 9 апреля. Молодые люди вышли на лед, и он под ними треснул. Когда льдина вместе с людьми начала дрейфовать, один из парней смог перепрыгнуть на берег, а второй остался на ней.

Фото: CAP.RU

Спасателей вызвали очевидцы. В 17.30 молодого мужчину спасли сотрудники МЧС Чувашии, подобравшись к нему на судне на воздушной подушке «Марс-700». Спустя 20 минут после сообщения о ЧП молодой человек был поднят на борт. От медицинской помощи он отказался.

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ИСТОЧНИК KP.RU