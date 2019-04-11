Хогвардс уже не тот: в Казани полицейские в доме с вывеской «Волшебник» обнаружили нарколабораторию
Казанским полицейским стало известно, что ранее уже не раз судимый 38-летний горожанин постоянно закупался веществами, которые находятся в свободной продаже, для изготовления наркотиков.
В итоге стражи порядка задержали мужчину. При нем было обнаружено и изъято три свертка с «мефедроном» массой 2,99 грамма. Наркотик был подготовлен для продажи. Также у задержанного было изъято еще 15 свертков с неустановленным пока веществом. Их отправили на экспертизу.
Когда же начали обыскивать квартиру подозреваемого, которая располагается в доме с вывеской «Волшебник», то обнаружили там настоящую нарколабораторию.
Фото: скриншот с видео
Так, были изъяты: порошкообразные вещества, а также емкость с желеобразным веществом, оборудование и прекурсоры, используемые для изготовления наркотиков.
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В Казани полицейские в доме с вывеской «Волшебник» накрыли нарколабораторию.МВД по РТ
В общей сложности в руки полицейских попало более 100 грамм веществ, а также более 10 литров прекурсоров в виде жидкости. Все это отправлено на экспертизу.
По данному факту в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Сообщает МВД Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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