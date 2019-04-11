2019-04-11T12:58:32+03:00
Звезды

Татарский театр кукол «Экият» приедет с гастролями в Москву

В столицу России актеры привезут четыре постановки: «Ханума», «Дюймовочка», «Хаврошечка» и «Гуси-лебеди»
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба "Экият"Фото: пресс-служба "Экият"
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С 19 по 21 апреля в Московском театре кукол пройдут гастроли татарского «Экията». Актеры из Казани привезут в столицу России сразу четыре спектакля: «Ханума», «Дюймовочка», «Хаврошечка» и «Гуси-лебеди».

Известно, что в ответ москвичи привезут свои постановки в татарский государственный театр кукол с 9 по 12 мая. Жители Казани смогут увидеть постановки «Знаменитый Мойдодыр», «Мальчик-с-пальчик», «Все мыши любят сыр» и «Театр на ладошке. Зима». Это будет первый в истории взаимоотношений данных театров обмен гастролями.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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