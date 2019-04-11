В Чувашии за смерть пенсионерки от зубов овчарок ответит их хозяин-фермер

СЕГОДНЯ 18:45 2019-04-11T18:45:19+03:00

Она шла вместе с двумя мужчинами, которые выжили, но также пострадали от укусов собак. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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Уголовное дело в отношении 38-летнего фермера из деревни Первые Вурманкасы Цивильского района республики, было возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Мужчина обвиняется в том, что 17 февраля этого года две его сторожевые собаки сорвались с привязи и напали на проходящих мимо дома трех пенсионеров - 76-летнюю женщину и двух мужчин в возрасте 70-ти и 60-ти лет.

Как полагает следствие, фермер содержал кавказскую и среднеазиатскую овчарок без намордников, на изношенных цепях, не обеспечив надлежащий контроль за ними.

Несмотря на то, что хозяин знал, что ранее псы уже сбегали и изрядно напугали людей в деревне, никаких выводов он не сделал.

В результате 17 февраля от их укусов на месте нападения скончалась та самая пенсионерка, мужчинам был причинен вред здоровью средней тяжести и легкий вред здоровью.

- Вину обвиняемый признал в полном объеме, - сообщили в СУ СКР Чувашии. - Уголовное дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU